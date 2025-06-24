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Антон Шунин объяснил, почему отказался от перехода в махачкалинское "Динамо"

Бывший вратарь московского "Динамо" Антон Шунин назвал причину отказа от перехода в "Динамо" Махачкала.
Фото: официальный сайт "Динамо"
"У меня большая семья, трое детей. Даже не было мысли ехать одному и оставлять семью в Москве. Поэтому при всем уважении к "Динамо" Махачкала, от этого варианта я отказался. Хотя клуб очень хотел, чтобы я перешел к ним, и даже готов был дать капитанскую повязку", - поделился Шунин.

Антон Шунин является воспитанником московского "Динамо". В составе бело-голубых вратарь выступал с 2007-го по 2024 год. Минувшим летом контракт голкипера с командой истёк. Как сообщалось, в клубе Шунину предложили административную должность. Голкипер, однако, хотел продолжить футбольную карьеру.

В мае текущего года Антон Шунин объявил о завершении карьеры.

Источник: "Матч ТВ"

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