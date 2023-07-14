- Да, была договоренность с "Ростовом": они ждали определенного дня, когда мы должны были дать окончательный ответ. Было принято решение, что Дима остается в "Зените" с основной командой - и сделка не состоялась. Вообще он всегда был центральным защитником, потом стал играть опорного. Полтора года назад он играл в команде ЮФЛ, позже - молодежная команда и "Зенит-2", там он занимал разные позиции. В хорошей физической форме ему всё равно, где играть в центральной оси. Всё благодаря очень высокому техническому оснащению, - цитирует Аршавина "Чемпионат".
Ранее заместитель гендиректора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, что 19-летний хавбек Дмитрий Васильев продолжает тренироваться с первой командой сине-бело-голубых и имеет наибольшие шансы оказаться в ней из всех футболистов "Зенита-2". На международном товарищеском турнире Кубок Пари Премьер, проходящем в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля, Васильев стал лучшим игроком матча в двух играх "Зенита" из трех сыгранных, отметившись при этом голевой передачей. Футболист еще не дебютировал ни в Российской премьер-лиге, ни в Кубке России.
Аршавин: из молодых Васильев ближе всех к первой команде "Зенита", на данный момент он остается с основой
Аршавин: по Васильеву была договоренность с "Ростовом", они ждали нашего окончательного ответа. Сделка не состоялась
Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, что 19-летний полузащитник Дмитрий Васильев мог перейти в "Ростов".
Фото: ФК "Зенит"