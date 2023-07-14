Естественно, что переход в стан принципиального соперника вызвал большой резонанс. Многие ветераны ЦСКА осудили Медину за такой выбор.
Но Чепчугов заявил, что смотрит на ситуацию иначе. Он призвал не осуждать парагвайца, а также пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.
Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. Он провёл за команду 45 матчей и забил 12 мячей, а также сделал 10 результативных передач.
"Трансфер Медины — фантастический переход талантливого и умеющего играть на нескольких позициях. Отпустите со спокойной душой. Успехов, Хесус, в новом клубе!" — цитирует Чепчугова "РБ Спорт".
Бывший вратарь ЦСКА Чепчугов заступился за перешедшего в "Спартак" Медину
Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал переход парагвайского полузащитника "армейцев" Хесуса Медины в "Спартак". Ранее красно-белые официально объявили о его переходе.
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