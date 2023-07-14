- С нами не полетел Хорхе, травмировал колено в матче с "Динамо". Он лечился, думали, брать или нет, но он позже прилетел. Сложилось так, что он остался с реабилитологом готовиться к началу РПЛ. Будет ли готов к первому туру? Будем смотреть. Помимо восстановления, нужен набор кондиций. Все с нами, все здесь - за исключением Агапова, он повредил боковую связку, - приводит слова Федотова "Чемпионат".
15 июля действующий обладатель Кубка России московский ЦСКА в 17:00 по московскому времени сыграет за Суперкубок России с чемпионом страны петербургским "Зенитом", матч пройдет в Казани на "Ак Барс Арене". Стартовый матч нового сезона Российской премьер-лиги для "армейцев" состоится 22 июля на выезде против екатеринбургского "Урала", эта игра начнется в 13:00 по московскому времени.
В прошедшем сезоне ЦСКА под руководством Владимира Федотова, помимо победы в Кубке России, стал обладателем серебряных медалей Российской премьер-лиги, благодаря 58 набранным очкам в 30 матчах финишировав на второй строчке турнирной таблицы.
Федотов: Карраскаль травмировал колено в матче с "Динамо". Посмотрим, будет ли готов к началу РПЛ
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о состоянии здоровья игроков красно-синих.
Фото: ПФК ЦСКА