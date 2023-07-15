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Президент РПЛ Алаев: старт сезона оправдал все ожидания. Драматизм, накал, борьба были ну просто потрясающие!

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Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал итоги матча за Суперкубок России между "Зенитом" и ЦСКА (0:0, пен. 5:4).
Фото: РФС
- Поздравляю футбольный клуб "Зенит" с завоеванием трофея. Всегда обидно проигрывать по пенальти, это футбол, побеждает кто-то один. Мне кажется, старт сезона оправдал все ожидания и, хоть пауза и была короткой, его заждались. Очень хочется, чтобы и дальше матчи были с такой интригой. Не будем говорить про качество, все-таки видно - тяжеловато, это первый матч, команды только входят в сезон. Однако драматизм, накал, борьба были ну просто потрясающие! Всех поздравляю, российский футбол вернулся! - передает слова Алаева Sport24.

Матч за Суперкубок России между действующим чемпионом петербургским "Зенитом" и действующим обладателем Кубка московским ЦСКА завершился победой сине-бело-голубых в серии послематчевых пенальти (0:0, пен. 5:4). При этом сама игра протекала с некоторым преимуществом красно-синих, которые создали больше опасных моментов. Голкипер петербуржцев Михаил Кержаков отразил два послематчевых 11-метровых удара и выручил свою команду в нескольких игровых эпизодах.

Новый сезон Российской премьер-лиги откроется 21 июля матчем первого тура "Динамо" - "Краснодар".


Суперкубок России Зенит ЦСКА РПЛ Алаев
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