— Конечно, "Зениту" в следующем сезоне будет сложнее, чем в предыдущем. С каждым годом соперники становятся сильнее, конкуренция увеличивается. "Зенит" — это раздражитель для всех, так что все стараются составить ему конкуренцию, — передает слова Тарханова "Евро-Футбол".
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" завоевал золотые медали. Сине-бело-голубые выиграли пятый титул чемпионата страны кряду. 15 июля команда Сергея Семака в матче за Суперкубок России одолела московский ЦСКА (0:0, 5:4 в серии пенальти).
Новый розыгрыш чемпионата России по футболу для петербургского "Зенита" начнется 22 июля. В первом туре данного соревнования сине-бело-голубые в гостях сразятся против нижегородского "Пари НН".
Тарханов: "Зениту" в следующем сезоне будет сложнее, чем в предыдущем
Известный отечественный футбольный специалист Александр Тарханов заявил о том, что петербургскому "Зениту" в новом сезоне Российской Премьер-Лиги будет сложнее, чем в предыдущем.
Фото: "Чемпионат"