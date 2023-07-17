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"РБ Спорт": Сперцян не уйдет из "Краснодара" в летнее трансферное окно

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Хавбек сборной Армении и "Краснодара" Эдуард Сперцян останется в клубе как минимум до зимнего трансферного окна.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, атакующий полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян начнет сезон 2023/2024 в родном клубе и не покинет клуб этим летом. Сообщается, что между руководством краснодарского клуба и их воспитанником существует договоренность, что хавбек сможет уйти этим летом при наличии "достойного" предложения. В контракте Сперцяна прописана сумма отступных равная 15 миллионам евро.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об интересе к футболисту сборной Армении ряда европейских клубов.

Сперцян в прошедшем сезоне сыграл в футболке "Краснодара" 40 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 14 голевых ассистов. Действующее соглашение игрока с клубом истекает летом 2026 года.

Источник: "РБ Спорт"


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