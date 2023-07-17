"Клуб сделал очень хорошую покупку. Фернандес обладает психологией победителя и менталитетом игрока, который стремится добиться больших высот", — сказал Газзаев.
Марио Фернандес представлял московский ЦСКА в период с 2012 по 2022 год. За это время он сумел выиграть с командой три чемпионата России, два Суперкубка и Кубок России. В сезоне-2018/2019 футболист был признан лучшим игроком сезона в ЦСКА.
В "Зените" российский защитник бразильского происхождения проведёт как минимум один сезон, а дальше клуб сможет автоматически продлить его контракт ещё на один год.
Источник: "Чемпионат".
Газзаев — о Фернандесе: "Зенит" сделал очень хорошую покупку. Фернандес обладает психологией победителя
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал переход экс-защитника московской команды Марио Фернандеса в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"