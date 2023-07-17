"Совершенно точно не думаю об уходе из "Зенита", я — чемпион!" — сказал Ренан.
19-летний Ренан стал игроком "Зенита" в зимнее трансферное окно сезона-2022/2023, перейдя из "Коринтианса". Вместе с российским клубом Ренан успел выиграть два трофея — чемпионат России и Суперкубок России. Контракт Ренана с "Зенитом" рассчитан до лета 2028 года.
Ренан уже привлекался в состав основной сборной Бразилии, но пока так и не дебютировал за команду.
Источник: "РБ Спорт".
Ренан: совершенно точно не думаю об уходе из "Зенита", я — чемпион
Защитник "Зенита" Роберт Ренан признался, что пока не думал об уходе из российской команды.
Фото: ФК "Зенит"