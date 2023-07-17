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Ренан: совершенно точно не думаю об уходе из "Зенита", я — чемпион

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Защитник "Зенита" Роберт Ренан признался, что пока не думал об уходе из российской команды.
Фото: ФК "Зенит"
"Совершенно точно не думаю об уходе из "Зенита", я — чемпион!" — сказал Ренан.

19-летний Ренан стал игроком "Зенита" в зимнее трансферное окно сезона-2022/2023, перейдя из "Коринтианса". Вместе с российским клубом Ренан успел выиграть два трофея — чемпионат России и Суперкубок России. Контракт Ренана с "Зенитом" рассчитан до лета 2028 года.

Ренан уже привлекался в состав основной сборной Бразилии, но пока так и не дебютировал за команду.

Источник: "РБ Спорт".


Ренан Зенит
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