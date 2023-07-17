Фернандес: ЦСКА предложил мне оплатить часть трансфера из своего кармана. Я посчитал это несправедливым

– Так получилось, что я не адаптировался к бразильскому футболу и попросил "Интернасьонал" расторгнуть со мной контракт, отказавшись от всех ценностей, которые я должен был получить, включая зарплату, и эта просьба была принята клубом. Однако при заключении этой сделки/расторжении контракта "Интернасьонал", помимо уже сохраненных ценностей, еще включил финансовую оговорку на случай перехода в другие клубы, которую я принял. В апреле, будучи снова свободным, просто имея эту оговорку, за которую надо было платить по низкой для футбольного рынка стоимости, я сразу же связался с ЦСКА, предупредив о случившемся и выразив желание вернуться в клуб к новому сезону. Так получилось, что, узнав о сумме отступных, ЦСКА сразу же запротестовал, заявив, что не согласен с такой стоимостью и не хочет платить всю сумму, предложив мне оплатить часть стоимости сделки из своего кармана. Таким образом, я посчитал несправедливым, что мне придется выплачивать такую сумму, поскольку я уже отказался от двухлетнего контракта с ЦСКА, чтобы приехать в Бразилию, а также отказался от ценностей, чтобы расторгнуть контракт с "Интернасьоналом", и было бы несправедливо "платить за работу". Кроме того, чтобы я вернулся в ЦСКА в этом сезоне, если они заплатят отступные, я согласился получать зарплату ниже половины той, которую я получал по расторгнутому контракту до отъезда в Бразилию, то есть все возможные усилия я приложил для своего возвращения. Однако ни со мной, ни с "Интернасьоналом" этот пункт согласован не был, а ЦСКА оставался непреклонным в течение примерно 2 месяцев контактов и решил прекратить переговоры со мной, – передает слова Фернандеса Sport24.
32-летний Фернандес выступал за московский ЦСКА с 2012 года по 2022. В прошлом году "армейцы" отпустили своего защитника бесплатно на Родину – в Бразилию. Там Марио подписал контракт с "Интернасьоналом". В апреле текущего года защитник прекратил сотрудничество с южноамериканским клубом. В связи с этим ЦСКА хотел вернуть Фернандеса в летнее трансферное окно к себе. Но "армейцам" не удалось провернуть трансфер Марио. И сегодня, 17 июля 2023 года, о подписании Марио объявил петербургский "Зенит". Клуб с берегов Невы заключил с фулбэком соглашение, которое будет действовать до лета 2024 года (при этом стороны могут продлить сотрудничество по обоюдному согласию еще на 12 месяцев). В стане сине-бело-голубых защитник будет выступать под шестым номером.
Пресс-служба московского ЦСКА позже сделала заявление по поводу перехода Фернандеса в петербургский "Зенит". "Армейцы" дали понять, что они никогда не отказывались от идеи возращения Марио в клуб. Более того, они даже были готовы выплатить компенсацию "Интернасьоналу" за данный переход. Однако, по информации ЦСКА, сторона игрока вышла из переговоров с клубом. В своей публикации красно-синие отметили, что Фернандес нарушил джентльменские соглашения, отправившись в другую команду из России.
Отметим, что болельщики московского ЦСКА негативно восприняли переход защитника Марио Фернандеса в петербургский "Зенит". По сведениям различных телеграм-каналов, они запустили петицию, чтобы граффити с изображением Фернандеса удалили с фасада "ВЭБ Арены".
Фернандес: ЦСКА предложил мне оплатить часть трансфера из своего кармана. Я посчитал это несправедливым
Новичок "Зенита" Марио Фернандес отреагировал на публикацию пресс-службы ЦСКА, в которой заявили, что защитник нарушил джентльменские договоренности, подписав контракт с сине-бело-голубыми.
Фото: РИА Новости