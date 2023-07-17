Как сообщает источник, "Балтика" хочет усилить свою вратарскую линию в текущее трансферное окно. В связи с этим клуб из Калининграда рассматривает вариант с подписанием Сослана Джанаева. Российский голкипер сейчас является свободным агентом. Поэтому у "Балтики" есть возможность заполучить опытного вратаря бесплатно.
36-летний Джанаев оказался на рынке свободных агентов этим летом, когда у него истек контракт с "Сочи". За южан голкипер выступал с 2019 года. В их составе Сослан провел 71 матч и записал на свой счет 23 "сухаря". Также в Российской Премьер-Лиге Джанаев известен по игре за такие команды, как московский "Спартак", казанский "Рубин" и "Ростов".
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Балтика" заинтересована в подписании 36-летнего Джанаева
Калининградская "Балтика" в текущее трансферное окно может подписать бывшего голкипера "Сочи" Сослана Джанаева.
Фото: "Чемпионат"