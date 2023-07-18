"Планов пока нет — настолько неожиданно случилась отставка... Допускаю, что продолжу работать в России. По крайней мере, надеюсь на это", — сказал Пилипчук.
Пилипчук тренировал словенскую команду с июня 2022 года. Сегодня, 18 июля, специалист заявил, что договорился с "Целе" об уходе. Ранее Пилипчук работал в "Спартаке", "Ахмате", тренировал вторую команду красно-белых.
Источник: "Чемпионат".
Пилипчук: допускаю, что продолжу работать в России. По крайней мере, надеюсь на это
Российский тренер Роман Пилипчук рассказал, что хотел бы продолжить карьеру в России. Сегодня специалист был уволен из словенского "Целе".
Фото: личный архив Пилипчука