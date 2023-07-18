"У меня спрашивают, чего ты делаешь? Борюсь в правовом поле, пытаюсь доказать свою правоту. Когда обо всем договорились, пожали друг другу руки, а потом оказывается — все не так, Леонид Арнольдович не имел этого права... Поэтому я сегодня утверждаю, что меня прямо кинули. Буду биться дальше. Не хочу, чтобы со мной говорили в духе "пшел вон, козявка, блоха", — сказал Газизов.
Отметим, что Шамиль Газизов работал в московской команде чуть менее пяти месяцев — с июля по декабрь 2020 года. Он покинул команду, а затем сразу же начались суды между сторонами. Функционер уверяет, что клуб недоплатил ему огромную сумму денег, которая была согласована при подписании соглашения.
В феврале 2021 года Газизов вернулся в "Уфу" на ту же должность. Он пробыл в команде до июня 2023 года, а затем перебрался на работу в махачкалинское "Динамо", где будет сотрудничать с Гаджи Гаджиевым.
Источник: "РБ Спорт".
Газизов — о судах с Федуном: не хочу, чтобы со мной говорили в духе "пшел вон, козявка, блоха"
Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о продолжающихся судах с экс-владельцем команды Леонидом Федуном.
Фото: СЭ