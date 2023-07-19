Журналист Конур: от Вендела отказались бразильские клубы, его хотят подписать в Англии, Франции, Италии и Турции

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От подписания полузащитника Вендела отказались "Фламенго", "Палмейрас" и "Коринтианс".
Фото: ФК "Зенит"
По сведениям источника, такое решение бразильские клубы приняли из-за финансовой стоимости сделки. Подписать Вендела по-прежнему хотят команды из Турции, Франции, Италии и Англии. Соглашение Вендела с "Зенитом" рассчитано до лета 2027 года, он переподписал контракт летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что Вендел находится в поиске новой команды, так как не хочет продолжать выступления за "Зенит". Однако он так и не может себе новое место для продолжения карьеры.

Источник: журналист Экрем Конур в "Твиттере".


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