По сведениям источника, такое решение бразильские клубы приняли из-за финансовой стоимости сделки. Подписать Вендела по-прежнему хотят команды из Турции, Франции, Италии и Англии. Соглашение Вендела с "Зенитом" рассчитано до лета 2027 года, он переподписал контракт летом 2022 года.
Ранее сообщалось, что Вендел находится в поиске новой команды, так как не хочет продолжать выступления за "Зенит". Однако он так и не может себе новое место для продолжения карьеры.
Источник: журналист Экрем Конур в "Твиттере".
Журналист Конур: от Вендела отказались бразильские клубы, его хотят подписать в Англии, Франции, Италии и Турции
От подписания полузащитника Вендела отказались "Фламенго", "Палмейрас" и "Коринтианс".
Фото: ФК "Зенит"