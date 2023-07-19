Он заявил, что в футболе её не планируют отменять, несмотря на недовольство болельщиков.
Fan ID является электронным документом, который удостоверяет личность. В России для посещения матчей РПЛ требуется Fan ID. Правило было введено в РПЛ с начала сезона-2022/2023. Активные фанаты начали бойкотировать игры после введения системы.
"От Fan ID в футболе отказываться не собираются", — приводит слова Чернышенко РИА "Новости".
Отметим, что ранее президент России Владимир Путин призвал власти обратить внимание на проблему Fan ID. Он заявил, что систему надо сделать более простой в использовании.
Примечательно, что Fan ID для посещения стадионов нужно получать не только болельщикам, но и игрокам и даже тренерам команд.
Вице-премьер РФ заявил, что в России не будут отказываться от Fan ID
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко высказался о системе Fan ID.
Фото: "Рен ТВ"