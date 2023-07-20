"Спартак" бы показал себя в этой Лиге чемпионов достойно? А почему нет? Тяжело говорить, но кто мог поверить, что мы займем первое место в группе Лиге Европы? Все же смеялись, не верили и говорили: "Максимум – третье место в группе ЛЕ", — сказал Литвинов.
Напомним, что до введения бана от ФИФА и УЕФА "Спартак" участвовал в последнем для России розыгрыше Лиги Европы. На групповом этапе команда Руя Витории заняла первое место в одной группе с "Наполи", "Лестером" и "Легией". Затем команда вышла в 1/8 финала, где должна была сыграть с "РБ Лейпциг", но из-за отстранения немецкая команда прошла дальше автоматически.
Источник: "РБ Спорт".
Литвинов: "Спартак" мог бы показать себя достойно в Лиге чемпионов, никто не верил нас в том розыгрыше Лиги Европы
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов считает, что его команда смогла бы достойно проявить себя в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Спартак"