"Думаю, в этом сезоне за золото будет бороться не одна команда, московские клубы должны навязать конкуренцию "Зениту". Тем более если "Зенит" покинут Малком и Вендел", — сказал Билялетдинов.
Отметим, что "Зенит" побеждал в чемпионате России последние пять сезонов. Команду тренирует Сергей Семак. Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга могут покинуть несколько иностранцев из-за проявленного к ним интереса со стороны других команд.
Источник: "РБ Спорт".
Динияр Билялетдинов: в этом сезоне за золото РПЛ будет бороться не одна команда
Бывший футболист ряда российских команд Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.
Фото: Getty Images