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Российская премьер-лига

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Урал
2 - 1 2 1
ЦСКАЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
Зенит1 тайм
П1 6.6X 3.1П2 1.75
Локомотив
17:30
РубинНе начат
П1 1.9X 4П2 4.1
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Крылья СоветовНе начат
П1 2.3X 3.65П2 3.2
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Динияр Билялетдинов: в этом сезоне за золото РПЛ будет бороться не одна команда

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Бывший футболист ряда российских команд Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.
Фото: Getty Images
"Думаю, в этом сезоне за золото будет бороться не одна команда, московские клубы должны навязать конкуренцию "Зениту". Тем более если "Зенит" покинут Малком и Вендел", — сказал Билялетдинов.

Отметим, что "Зенит" побеждал в чемпионате России последние пять сезонов. Команду тренирует Сергей Семак. Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга могут покинуть несколько иностранцев из-за проявленного к ним интереса со стороны других команд.

Источник: "РБ Спорт".


Билялетдинов Д
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