Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
2 - 1 2 1
ЦСКАЗавершен
Нижний Новгород
0 - 2 0 2
ЗенитЗавершен
Локомотив
2 - 2 2 2
РубинЗавершен
П1 33П2 50
Ахмат
1 - 2 1 2
Крылья СоветовЗавершен
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Ташуев: в раздевалке "Ахмата" состоялся серьезный разговор, нужно быть более профессиональными

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев прокомментировал поражение в 1-м туре РПЛ от "Крыльев Советов" (1:2).
Фото: ФК "Ахмат"
- В раздевалке состоялся серьезный разговор о том, что нужно быть более профессиональными в плане выполнения своих функций. Это также проблема нашего тренерского штаба, мы понадеялись на ребят, что они понимают, но не все поняли, а мы не среагировали сразу. Надо быть более требовательными.

Матч первого тура российской Премьер-лиги, в котором "Ахмат" принимал на своем поле "Крылья Советов" завершился минимальным поражением грозненцев со счетом 1:2. Самарский коллектив повел в счете 2:0 на 85-й минуте встречи, однако на пятой компенсированной к основному времени матча минуте хозяевам удалось отыграть один мяч благодаря точному удару с одиннадцатиметровой отметки нападающего Гамида Агаларова. Напомним, пенальти был назначен за попадание мяча в руку игрока обороны самарцев в штрафной площади после навеса защитника "Ахмата" Дарко Тодоровича.

Источник: "Матч ТВ"


Ташуев Ахмат Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится