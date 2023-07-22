- В раздевалке состоялся серьезный разговор о том, что нужно быть более профессиональными в плане выполнения своих функций. Это также проблема нашего тренерского штаба, мы понадеялись на ребят, что они понимают, но не все поняли, а мы не среагировали сразу. Надо быть более требовательными.
Матч первого тура российской Премьер-лиги, в котором "Ахмат" принимал на своем поле "Крылья Советов" завершился минимальным поражением грозненцев со счетом 1:2. Самарский коллектив повел в счете 2:0 на 85-й минуте встречи, однако на пятой компенсированной к основному времени матча минуте хозяевам удалось отыграть один мяч благодаря точному удару с одиннадцатиметровой отметки нападающего Гамида Агаларова. Напомним, пенальти был назначен за попадание мяча в руку игрока обороны самарцев в штрафной площади после навеса защитника "Ахмата" Дарко Тодоровича.
Источник: "Матч ТВ"
Ташуев: в раздевалке "Ахмата" состоялся серьезный разговор, нужно быть более профессиональными
Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев прокомментировал поражение в 1-м туре РПЛ от "Крыльев Советов" (1:2).
Фото: ФК "Ахмат"