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Тикнизян: цели "Локомотива" на сезон? Мы хотим поднять трофей над головой

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Крайний защитник сборной Армении и московского "Локомотива" Наир Тикнизян высказался о целях "железнодорожников" в новом сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
– Цели всегда высокие, мы хотим поднять трофей над головой. Любого футболиста характеризует его завоеванный трофей, личные и командные достижения. Поэтому цели и амбиции всегда самые высокие, — передает слова Тикнизяна Sport24.

22 июля московский "Локомотив" взял старт в новом розыгрыше Российской Премьер-Лиги. "Железнодорожники" дома сыграли против казанского "Рубина". Данная встреча завершилась ничейным результатом – 2:2.

В минувшем сезоне московский "Локомотив" остался без трофеев. Коллектив Михаила Галактионова занял итоговую восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. Что касается Кубка России, то в рамках него красно-зеленые дошли до четвертьфинала Пути регионов.


Тикнизян Локомотив
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