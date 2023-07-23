– Цели всегда высокие, мы хотим поднять трофей над головой. Любого футболиста характеризует его завоеванный трофей, личные и командные достижения. Поэтому цели и амбиции всегда самые высокие, — передает слова Тикнизяна Sport24.
22 июля московский "Локомотив" взял старт в новом розыгрыше Российской Премьер-Лиги. "Железнодорожники" дома сыграли против казанского "Рубина". Данная встреча завершилась ничейным результатом – 2:2.
В минувшем сезоне московский "Локомотив" остался без трофеев. Коллектив Михаила Галактионова занял итоговую восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. Что касается Кубка России, то в рамках него красно-зеленые дошли до четвертьфинала Пути регионов.
Тикнизян: цели "Локомотива" на сезон? Мы хотим поднять трофей над головой
Крайний защитник сборной Армении и московского "Локомотива" Наир Тикнизян высказался о целях "железнодорожников" в новом сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"