Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Спартак
17:30
ОренбургНе начат
П1 1.62X 4.8П2 5.2
Сочи
20:00
БалтикаНе начат
П1 2.06X 3.65П2 3.8
Ростов
20:00
ФакелНе начат
П1 2.14X 3.5П2 3.75

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
ТюменьЗавершен
Енисей
0 - 1 0 1
ЛенинградецЗавершен
КАМАЗ
17:00
КубаньНе начат
П1 2.4X 3.3П2 3
Волгарь
18:00
АкронНе начат
П1 2.8X 3.2П2 2.6
Сокол
18:00
ШинникНе начат
П1 2.65X 3.3П2 2.65
Черноморец
19:00
РодинаНе начат
П1 3.05X 3.5П2 2.31
Арсенал Тула
19:00
ДинамоНе начат
П1 3.2X 3.15П2 2.4
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Sport24: полузащитник "Динамо" Арсен Захарян близок к переходу в "Лацио"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник сборной России и московского "Динамо" Арсен Захарян в ближайшее время может сменить клубную прописку и стать игроком итальянского "Лацио".
Фото: ФК "Динамо"
Как сообщает источник, атакующий хавбек "Динамо" Арсен Захарян находится в шаге от перехода в "Лацио". Отмечается, что стороны ведут активные переговоры по данному трансферу. В ближайшее время итальянский клуб может закрыть сделку по российскому полузащитнику. При этом ее условия не раскрываются.

20-летний Арсен Захарян является воспитанником московского "Динамо". Текущий контракт полузащитника с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского игрока в 15 миллионов евро.

Источник: Sport24


Динамо Захарян Российские трансферы Лацио
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится