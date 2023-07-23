Как сообщает источник, атакующий хавбек "Динамо" Арсен Захарян находится в шаге от перехода в "Лацио". Отмечается, что стороны ведут активные переговоры по данному трансферу. В ближайшее время итальянский клуб может закрыть сделку по российскому полузащитнику. При этом ее условия не раскрываются.
20-летний Арсен Захарян является воспитанником московского "Динамо". Текущий контракт полузащитника с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского игрока в 15 миллионов евро.
Источник: Sport24
Sport24: полузащитник "Динамо" Арсен Захарян близок к переходу в "Лацио"
Полузащитник сборной России и московского "Динамо" Арсен Захарян в ближайшее время может сменить клубную прописку и стать игроком итальянского "Лацио".
Фото: ФК "Динамо"