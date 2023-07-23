"Когда общался со своими бразильскими коллегами, и они узнали, что Ренан переходит в "Зенит", то они сказали, что это будут "easy money" для клуба, потому что очень скоро "Зенит" продаст его за хорошую сумму. Ренан хорошо котируется на бразильском рынке", — сказал Тильман.
19-летний Ренан стал игроком "Зенита" в январе 2023 года, перейдя в команду в рамках обмена нападающего Юри Алберто в "Коринтианс". Контракт с Ренаном заключён до лета 2028 года, в составе петербургской команды бразилец выиграл два трофея — чемпионат России и Суперкубок страны.
Ранее появлялась информация, что "Монако" был готов предложить 25 миллионов евро за Ренана, однако в "Зените" заявили, что никакого предложения не было.
Источник: Legalbet.
Экс-скаут "Динамо": бразильские коллеги сказали, что Ренан — лёгкие деньги для "Зенита". Он хорошо котируется
Бывший скаут "Динамо" Александр Тильман высказался о переходе бразильского футболиста Роберта Ренана в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"