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Экс-скаут "Динамо": бразильские коллеги сказали, что Ренан — лёгкие деньги для "Зенита". Он хорошо котируется

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Бывший скаут "Динамо" Александр Тильман высказался о переходе бразильского футболиста Роберта Ренана в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Когда общался со своими бразильскими коллегами, и они узнали, что Ренан переходит в "Зенит", то они сказали, что это будут "easy money" для клуба, потому что очень скоро "Зенит" продаст его за хорошую сумму. Ренан хорошо котируется на бразильском рынке", — сказал Тильман.

19-летний Ренан стал игроком "Зенита" в январе 2023 года, перейдя в команду в рамках обмена нападающего Юри Алберто в "Коринтианс". Контракт с Ренаном заключён до лета 2028 года, в составе петербургской команды бразилец выиграл два трофея — чемпионат России и Суперкубок страны.

Ранее появлялась информация, что "Монако" был готов предложить 25 миллионов евро за Ренана, однако в "Зените" заявили, что никакого предложения не было.

Источник: Legalbet.


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