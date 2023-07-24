– Сомневаюсь, что саудовцы столько заплатят за Малкома. Конечно, компенсацию "Зенит" получит, но гораздо меньше 60 млн евро. Если уход бразильца и станет потерей для чемпионата России, то не катастрофической, — передает слова Смородской РИА Новости.
Ранее стало известно о том, что нападающий петербургского "Зенита" Малком сменит клубную прописку. По словам председателя правления сине-бело-голубых Александра Медведева, бразилец перейдет в "Аль-Хиляль". При этом клуб из Саудовской Аравии заплатит 60 миллионов евро за трансфер южноамериканца.
26-летний Малком имеет контракт с петербургским "Зенитом" до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 30 миллионов евро.
Смородская – о переходе Малкома в "Аль-Хиляль": сомневаюсь, что саудовцы заплатят 60 млн евро за нападающего "Зенита"
Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на новость о том, что нападающий петербургского "Зенита" Малком продолжит карьеру в саудовском "Аль-Хиляле".
Фото: ФК "Зенит"