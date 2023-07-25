"Спартак" не может играть спокойно, это валидольная команда. Она нас приучила, что легких путей не ищет, а делает то, что нравится зрителям. Хотелось бы, чтоы таких игр было поменьше, потому что людей на трибуне может не остаться", — сказал Шавло.
Напомним, в матче первого тура Российской Премьер-Лиги красно-белые на своём поле обыграли "Оренбург" (3:2), забив победный мяч на 90+1-й минуте. Его автором стал полузащитник Даниил Хлусевич, оформивший в этой встрече дубль. Впереди у "Спартака" гостевой матч с "Краснодаром" в Кубке России, а затем домашняя игра с калининградской "Балтикой" в чемпионате страны.
Источник: "РБ Спорт".
Шавло: "Спартак" не может играть спокойно, это валидольная команда. Приучили, что легких путей не ищут
Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло высказался о первом матче красно-белых в сезоне. "Спартак" в 1-м туре РПЛ обыграл "Оренбург".
Фото: ФК "Спартак"