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Агент Санчеса подтвердил срыв трансфера колумбийского защитника "Тоттенхэма" в "Спартак"

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Центральный защитник "Тоттенхэма" Давинсон Санчес не перейдет в московский "Спартак".
Фото: Globall Look Press
Срыв переговоров между английским и российским клубами подтвердил агент 27-летнего колумбийца Фернандо Вильярреал.

– Да, действительно, это конец переговоров, – цитирует агента "Евро-Футбол.Ру".

Ранее появилась информация о том, что колумбийский защитник не перейдет в московский "Спартак" из лондонского "Тоттенхэма" по политическим причинам. Английская Премьер-Лига рекомендовала своим клубам исключить переговоры с российскими командами. Рыночная стоимость центрального защитника "шпор" достигает 15 млн евро.


Спартак Тоттенхэм АПЛ Зарубежные трансферы
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