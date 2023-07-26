Срыв переговоров между английским и российским клубами подтвердил агент 27-летнего колумбийца Фернандо Вильярреал.
– Да, действительно, это конец переговоров, – цитирует агента "Евро-Футбол.Ру".
Ранее появилась информация о том, что колумбийский защитник не перейдет в московский "Спартак" из лондонского "Тоттенхэма" по политическим причинам. Английская Премьер-Лига рекомендовала своим клубам исключить переговоры с российскими командами. Рыночная стоимость центрального защитника "шпор" достигает 15 млн евро.
Агент Санчеса подтвердил срыв трансфера колумбийского защитника "Тоттенхэма" в "Спартак"
Центральный защитник "Тоттенхэма" Давинсон Санчес не перейдет в московский "Спартак".
Фото: Globall Look Press