Агент подтвердил, что 23-летний черногорец проведет текущий сезон в аренде в сербском клубе ТСК. Арендное соглашение не будет включать в себя опцию выкупа. По окончании чемпионата Раконьяц вернется в стан "железнодорожников".
– Это правда. Клубы достигли соглашения: Марко уйдет в аренду на один год в ТСК без опции выкупа, – приводит слова Глушевича "СЭ".
Раконьяц, имеющий действующий контракт с "Локомотивом" до лета 2026 года, завершал минувший сезон в "Црвене Звезде". В 17 матчах в составе чемпионов Сербии черногорский нападающий отметился 5 голами и 2 результативными передачами. В "Локомотиве" центрфорвард провел 15 игр без забитых голов. По итогам завершившегося чемпионата России "железнодорожники" заняли восьмое место.
Агент: нападающий "Локомотива" Раконьяц проведет сезон-2023/24 в сербском ТСЦ на правах аренды
Игорь Глушевич, представляющий интересы форварда "Локомотива" Марко Раконьяца, рассказал о ближайших планах своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"