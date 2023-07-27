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Агент: нападающий "Локомотива" Раконьяц проведет сезон-2023/24 в сербском ТСЦ на правах аренды

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Игорь Глушевич, представляющий интересы форварда "Локомотива" Марко Раконьяца, рассказал о ближайших планах своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"
Агент подтвердил, что 23-летний черногорец проведет текущий сезон в аренде в сербском клубе ТСК. Арендное соглашение не будет включать в себя опцию выкупа. По окончании чемпионата Раконьяц вернется в стан "железнодорожников".

– Это правда. Клубы достигли соглашения: Марко уйдет в аренду на один год в ТСК без опции выкупа, – приводит слова Глушевича "СЭ".

Раконьяц, имеющий действующий контракт с "Локомотивом" до лета 2026 года, завершал минувший сезон в "Црвене Звезде". В 17 матчах в составе чемпионов Сербии черногорский нападающий отметился 5 голами и 2 результативными передачами. В "Локомотиве" центрфорвард провел 15 игр без забитых голов. По итогам завершившегося чемпионата России "железнодорожники" заняли восьмое место.


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