— Никто же не знает, сколько пользы приносит "Локомотиву" Дзюба в каждой игре. Этот парень — легенда, нельзя нас сравнивать. Честно, это один из лучших нападающих, с кем я когда-либо играл за всю карьеру!
34-летний Артем Дзюба стал игроком московского "Локомотива" в феврале 2023 года. Действующий контракт российского форварда с красно-зелеными рассчитан до лета 2024 года. В прошедшем сезоне он успел провести 11 матчей в РПЛ, в которых ему удалось записать на свой счет 8 забитых мячей и 5 результативных передач. На старте нового сезона Дзюба сыграл в двух матча столичных – в чемпионате и в Кубке страны. Пока что в активе игрока "железнодорожников" нет голевых действий.
Источник: Sport24
Изидор: Дзюба – легенда. Это один из лучших нападающих, с кем я когда-либо играл
Вильсон Изидор, французский нападающий московского "Локомотива", поделился мыслями о своем одноклубнике Артеме Дзюбе.
Фото: "Чемпионат"