– Первый раз слышу, что "Урал" может арендовать Адамова. Арсен — хороший футболист. Нам никто его не предлагал, впервые это слышу, — передает слова Иванова "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что защитник петербургского "Зенита" может провести текущий сезон на правах аренды в екатеринбургском "Урале". По данным издания Metaratings, в его услугах заинтересован лично главный тренер "шмелей" Виктор Гончаренко.
23-летний Арсен Адамов имеет действующее соглашение с петербургским "Зенитом" до лета 2026 года. Отметим, что российский защитник выступал за екатеринбургский "Урал" с 2021 по 2022 год.
Президент "Урала" Иванов: первый раз слышу, что мы можем арендовать Адамова у "Зенита"
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов отреагировал на слухи о том, что его команда может взять в аренду фулбэка петербургского "Зенита" Арсена Адамова.
Фото: РИА Новости