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Мостовой: будет позором, если с нынешним составом "Спартак" не попадет в тройку РПЛ

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Бывший полузащитник московского "Спартака" Александр Мостовой высказался о перспективах красно-белых в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"
– У "Спартака" и в прошлом сезоне был такой состав, с которым место ниже третьего — фиаско. Но сейчас клуб сделал усиления, потратил много денег на трансферы. Поэтому, если с нынешним составом "Спартак" не попадет в тройку РПЛ, — это будет позор. Они обязаны там быть. Посмотрим, как будет играть "Зенит" без Малкома и Вендела, если он уйдет. Возможно, у "Спартака" появится реальный шанс побороться за чемпионство в этом сезоне.

В минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу московский "Спартак" записал на свой счет 54 балла. Красно-белые заняли третье место в турнирной таблице. Первая строчка осталась за петербургским "Зенитом", который набрал 70 очков. Клуб с берегов Невы взял чемпионский титул в пятый раз подряд.

В новом сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" уже успел провести матч первого тура. 23 июля красно-белые сыграли против "Оренбурга" на своем поле. Подопечные Гильермо Абаскаля одержали победу со счетом 3:2. Во втором туре чемпионата столичный клуб сразится в гостях против калининградской "Балтики". Эта встреча состоится 31 июля. Ее начало запланировано на 19:30 (по мск времени).

Источник: "РБ Спорт"


Спартак Мостовой
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