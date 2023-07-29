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Президент "Урала" Иванов: мы продлили контракт с Шатовым. Новый договор бессрочный

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Российский футболист Олег Штатов продлил соглашение с екатеринбургским "Уралом", сообщает президент команды Григорий Иванов.
Фото: ФК "Урал"
– Мы заранее включили Олега в заявку, потому что по окончании сезона продлили с ним договор. Он, как я говорил и раньше, бессрочный. Мы всегда рассчитываем на Олега, будет у него здоровье — будет играть. Восстановление продлится до конца августа.

33-летний Олег Шатов является воспитанником екатеринбургского "Урала". До 2007 года он выступал за "шмелей". В феврале 2022 года российский футболист вернулся в свою родную команду. По сведениям интернет-ресурса Transfermarkt, текущее соглашение между строками рассчитано до июня 2024 года.

В прошлом сезоне Олег Шатов принял участие в пяти матчах екатеринбургского "Урала". Ему не удалось записать на свой ни одного балла за результативность.

Источник: "Матч ТВ"


Иванов Урал Шатов
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