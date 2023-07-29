"Мы вцепились в то, что принес нам Сергей Николаевич, мы этим пользуемся, поэтому и получилось сохранить прописку в РПЛ в прошлом сезоне", — сказал Севикян.
В прошлом сезоне "Пари НН" сыграл в стыковых матчах с "Родиной", обыграв московского соперника по сумме двух матчей. Сергей Юран возглавил команду в апреле и изначально пообещал, что она останется в Российской Премьер-Лиге.
Источник: Metaratings.
Игрок "Пари НН" Севикян: вцепились в то, что принес Юран, поэтому и получилось сохранить прописку в РПЛ
Нападающий "Пари НН" Эдгар Севикян считает, что его команда вцепилась в тренерские новшества Сергея Юрана по ходу прошлого сезона, что помогло ей сохранить прописку в чемпионате России.
Фото: ФК "Химки"