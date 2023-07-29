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Игрок "Пари НН" Севикян: вцепились в то, что принес Юран, поэтому и получилось сохранить прописку в РПЛ

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Нападающий "Пари НН" Эдгар Севикян считает, что его команда вцепилась в тренерские новшества Сергея Юрана по ходу прошлого сезона, что помогло ей сохранить прописку в чемпионате России.
Фото: ФК "Химки"
"Мы вцепились в то, что принес нам Сергей Николаевич, мы этим пользуемся, поэтому и получилось сохранить прописку в РПЛ в прошлом сезоне", — сказал Севикян.

В прошлом сезоне "Пари НН" сыграл в стыковых матчах с "Родиной", обыграв московского соперника по сумме двух матчей. Сергей Юран возглавил команду в апреле и изначально пообещал, что она останется в Российской Премьер-Лиге.

Источник: Metaratings.


Севикян Юран Пари НН
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