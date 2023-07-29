"В случае достойного предложения, которое устроит клуб и игрока, есть высокая вероятность того, что он окажется в клубе одной из ведущих европейских лиг", — сказал Гафин.
21-летний Сазонов — воспитанник "Зенита". В структуре "Динамо" спортсмен оказался с лета 2021 года. Всего за динамовцев Сазонов в 39 матчах забил один гол. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.
Гафин заявил, что "Лион", заинтересованный в игроке, не может подписать Сазонова из-за финансовых проблем.
Источник: "РБ Спорт".
Гафин: в случае достойного предложения, высокая вероятность, что Сазонов уедет в клуб из топ-5
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о возможном уходе из команды защитника Сабы Сазонова.
Фото: "Чемпионат"