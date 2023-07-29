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Гафин: в случае достойного предложения, высокая вероятность, что Сазонов уедет в клуб из топ-5

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Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о возможном уходе из команды защитника Сабы Сазонова.
Фото: "Чемпионат"
"В случае достойного предложения, которое устроит клуб и игрока, есть высокая вероятность того, что он окажется в клубе одной из ведущих европейских лиг", — сказал Гафин.

21-летний Сазонов — воспитанник "Зенита". В структуре "Динамо" спортсмен оказался с лета 2021 года. Всего за динамовцев Сазонов в 39 матчах забил один гол. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.

Гафин заявил, что "Лион", заинтересованный в игроке, не может подписать Сазонова из-за финансовых проблем.

Источник: "РБ Спорт".


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