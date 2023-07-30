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0 - 0 0 0
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П1 2.85X 3.4П2 2.6
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ЦСКАНе начат
Краснодар
20:00
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П1 1.81X 4П2 4.6

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П1 2.6X 3.25П2 2.8
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П1 1.87X 3.55П2 4.3
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Лахиялов: с уходом Малкома, по-моему, больше потеряла РПЛ, чем "Зенит"

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Президент ФК "Легион" Шамиль Лахиялов прокомментировал новость о том, что бразильский нападающий Малком перешел из петербургского "Зенита" в саудовский "Аль-Хиляль".
Фото: ФК "Зенит"
– Я думаю, если взять в общем, чемпионат России потерял мастера. Малком был здесь одним из сильнейших футболистов. По прошлому сезону, на мой взгляд, самым сильным. Это тот футболист, из-за которого я лично включал телевизор и смотрел российский чемпионат. С уходом Малкома, по-моему, больше потеряла РПЛ, чем "Зенит". Тем более от такой суммы, которую предложил "Аль-Хиляль", как говорится, не отказываются. Думаю, за полученные от продажи Малкома деньги "Зенит" приобретет футболиста не хуже.

Ранее стало известно о том, что бразильский нападающий Малком покинул стан петербургского "Зенита". Он перешел в саудовский "Аль-Хиляль", заключив с ним соглашение до июня 2027 года. По сведениям председателя правления сине-бело-голубых Александра Медведева, за данный трансфер российский клуб заработает 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне петербургский "Зенит" занял первую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые в пятый раз подряд сумели выиграть чемпионский титул страны. Новый розыгрыш первенства подопечные Сергея Семака начали с победы. В первом туре соревнования команда с берегов Невы взяла верх над нижегородским "Пари НН" (2:0). При этом во втором туре зенитовцы потеряли очки, сыграв вничью с "Ростовом" (1:1).

Источник: "Евро-Футбол"


Зенит Малком Аль-Хиляль Российские трансферы Лахиялов
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