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"Балтика" окажет содействие болельщикам команды, облитым зеленкой в Москве

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Калининградская "Балтика" пообещала оказать содействие болельщикам, которых облили зеленкой рядом с гостиницей в центре Москвы.
Фото: Sports.ru
– Разумеется, мы будем содействовать нашим болельщикам, – приводит ответ пресс-службы калининградского клуба "СЭ".

В ночь на 31 июля Telegram-канал Mash сообщил о том, что болельщиков "Балтики" облили зеленкой в центре Москвы. Инцидент произошел неподалеку от 5-звездочной гостиницы "Хаятт". Пострадали не менее десяти человек.

Нападавший в маске поджидал фанатов на выходе из автобуса и, совершив злодеяние, скрылся. Все поклонники команды прибыли в столицу с целью поболеть за дебютанта РПЛ в матче 2-го тура чемпионата России против московского "Спартака". Игра запланирована на вечер понедельника.


Балтика Спартак
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