– Разумеется, мы будем содействовать нашим болельщикам, – приводит ответ пресс-службы калининградского клуба "СЭ".
В ночь на 31 июля Telegram-канал Mash сообщил о том, что болельщиков "Балтики" облили зеленкой в центре Москвы. Инцидент произошел неподалеку от 5-звездочной гостиницы "Хаятт". Пострадали не менее десяти человек.
Нападавший в маске поджидал фанатов на выходе из автобуса и, совершив злодеяние, скрылся. Все поклонники команды прибыли в столицу с целью поболеть за дебютанта РПЛ в матче 2-го тура чемпионата России против московского "Спартака". Игра запланирована на вечер понедельника.
"Балтика" окажет содействие болельщикам команды, облитым зеленкой в Москве
Калининградская "Балтика" пообещала оказать содействие болельщикам, которых облили зеленкой рядом с гостиницей в центре Москвы.
Фото: Sports.ru