- Основных футболистов у "Зенита" нет, поэтому тяжело перестраиваться, поэтому нет моментов и, по сути, нет игры. Ну и Валерий Георгиевич, как обычно, зацементировал всё. Так что ничья - справедливый результат. "Зенит" на победу не наиграл, - передает слова Николаева "РБ Спорт".
Матч 2 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Зенит" завершился вничью со счетом 1:1. Нападающий петербуржцев Матео Кассьерра открыл счет на 43 минуте игры, на 90+3 минуте желто-синие отыгрались благодаря пенальти, реализованному форвардом Николаем Комличенко. Футболисты "Зенита" нанесли за матч 1 удар в створ чужих ворот (6 всего), игроки "Ростова" под руководством главного тренера Валерия Карпина - 4 удара в створ (13 всего).
«Ростов» остановил победную поступь «Зенита», создав больше моментов. Гегемонии петербуржцев пришел конец?
Экс-форвард Николаев: Карпин зацементировал всё. Ничья - справедливый результат, "Зенит" на победу не наиграл
Экс-нападающий "Зенита" Андрей Николаев прокомментировал выездную ничью сине-бело-голубых в матче 2 тура РПЛ против "Ростова" (1:1).
Фото: ФК "Ростов"