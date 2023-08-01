- Похоже, мои наблюдения по первому туру оказались верными. Команда совершенно не готова к новому сезону! Ни физически, ни тактически, ни психологически. Чем они там занимались в межсезонье? Сложно сказать. Может, готовились к выставочным матчам с ЦСКА? Но это все-таки шоу. Начались серьезные игры, и "Динамо", к сожалению, несостоятельно. Совершенно не отлажена игра в обороне. Личка поменял сочетание центральных защитников, но вновь пропущено три гола за игру, - цитирует Газзаева "СЭ".
Московское "Динамо" в матче 2 тура Российской премьер-лиги сыграло на выезде вничью с "Крыльями Советов" (3:3), при этом бело-голубые упустили победу, выигрывая по ходу встречи 2:0 и 3:1. В первом туре РПЛ москвичи уступили на своем поле "Краснодару" со счетом 1:3, а в гостевом матче группового этапа Кубка России, который состоялся между турами чемпионата проиграли "Пари НН" в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
После двух туров чемпионата России "Динамо" с 1 набранным очком занимает 12 место в турнирной таблице, при этом бело-голубые наряду с занимающим последнее место "Факелом" являются худшей командой лиги по пропущенным голам (6). В межсезонье команду возглавил чешский специалист Марцел Личка, который до этого в течение трех сезонов работал с "Оренбургом".
Газзаев: чем "Динамо" Лички занималось в межсезонье? Начались серьезные игры - и команда несостоятельна
Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре московского "Динамо" под руководством экс-наставника "Оренбурга" Марцела Лички.
Фото: ФК "Динамо"