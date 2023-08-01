- Кто станет чемпионом РПЛ в этом сезоне? "Балтика". Хочется так сказать. (Смеется.) Я болею только за этот клуб, больше ни за кого. Не буду говорить. (Смеется.) Чемпионат длинный, только второй тур, всё еще может быть. Сейчас переживаю за свою команду. Да, я воспитанник "Спартака", но уже прошло восемь лет. Сейчас за "Балтику"! - передает слова Малярова "РБ Спорт".
Калининградская "Балтика" в прошедшем сезоне заняла второе место в розыгрыше Первой лиги и впервые с 1998 года вернулась в высший дивизион российского футбола. В двух стартовых для себя матчах РПЛ балтийцы потерпели выездные поражения от "Сочи" (0:2) и московского "Спартака" (1:2) и по итогам двух туров с нулем очков занимают 15 место в турнирной таблице - в зоне прямого вылета. Отставание "Балтики" от лидирующих "Краснодара" и "Спартака" составляет 6 очков.
Маляров: чемпионом станет "Балтика". Чемпионат длинный, только второй тур, всё еще может быть
Защитник "Балтики" Кирилл Маляров ответил на вопрос о будущем чемпионе текущего сезона.
Фото: ФК "Балтика"