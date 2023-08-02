– Можно только поздравить одного из самых выдающихся спартаковских иностранцев, который внес огромный вклад своим мастерством в доблести нашего футбольного клуба. Хочу пожелать, чтобы у нас было побольше таких классных футболистов среди легионеров.
Можно ли назвать Квинси легендой "Спартак"? Исходя из того, что он вышел на первое место в этом сложном соревновании, можно называть его как угодно. Это большое достижение, – приводит слова Кавазашвили "Чемпионат".
В минувшем туре Промес забил в ворота "Балтики" (2:1) свой 107-й гол за "Спартак" и вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, обойдя бывшего полузащитника "красно-белых" Егора Титова (106). Больше всех голов за команду забил легендарный Никита Симонян.
Домашняя встреча 2-го тура РПЛ с "Балтикой" завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля. 31-летний Промес отметился голом и результативной передачей. "Спартак" пока остается единственным клубом, выигравшим все три матча - два в РПЛ и один в Кубке России. В двух последних встречах "красно-белые" неизменно пропускали в концовке.
Кавазашвили: хочу пожелать, чтобы у нас было побольше таких классных легионеров, как Промес
Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили отреагировал на тот факт, что нападающий "красно-белых" Квинси Промес забил свой 107-й гол за московскую команду и обогнал в списке бомбардиров экс-капитана Егора Титова.
Фото: ФК "Спартак"