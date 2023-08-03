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Кафанов: трудно сказать, кто приблизится к Буффону по долголетию в футболе. На ум первым приходит Акинфеев

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о вратаре Джанлуиджи Буффоне.
Фото: Getty Images
"Трудно сказать, кто сейчас может приблизиться к Буффону по долголетию в футболе... Первым на ум приходит Игорь Акинфеев, но если он сам захочет столько играть", — сказал Кафанов.

45-летний Буффон объявил о завершении профессиональной карьеры 2 августа 2023 года. Он выступал на профессиональном уровне с 1994 года. За это время Буффон поиграл за "Ювентус" и "ПСЖ".

37-летний Акинфеев всю карьеру провёл в составе ЦСКА.

Источник: "Чемпионат".


Буффон Кафанов ЦСКА Акинфеев
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