"Трудно сказать, кто сейчас может приблизиться к Буффону по долголетию в футболе... Первым на ум приходит Игорь Акинфеев, но если он сам захочет столько играть", — сказал Кафанов.
45-летний Буффон объявил о завершении профессиональной карьеры 2 августа 2023 года. Он выступал на профессиональном уровне с 1994 года. За это время Буффон поиграл за "Ювентус" и "ПСЖ".
37-летний Акинфеев всю карьеру провёл в составе ЦСКА.
Источник: "Чемпионат".
Кафанов: трудно сказать, кто приблизится к Буффону по долголетию в футболе. На ум первым приходит Акинфеев
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о вратаре Джанлуиджи Буффоне.
Фото: Getty Images