- Сейчас понимаю - рано попал в "Спартак". Как тренер я был полный ноль! Вообще никаких знаний. Ни-че-го. К тому моменту три месяца отработал в юношеской сборной и год в молодежной. Но это "Спартак"! Кто бы отказался? Ты ездил на "Жигулях" - а тебе "Феррари" подогнали! - передает слова Чернышова "СЭ".
55-летний главный тренер сербского клуба "Раднички" Андрей Чернышов в возрасте 34 лет в период с июня по сентябрь 2003 года возглавлял московский "Спартак". Под его руководством красно-белые провели 10 матчей, в которых одержали 5 побед и потерпели 5 поражений с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей (19:22).
Чернышов: рано я попал в "Спартак". Как тренер был полный ноль, вообще никаких знаний
Экс-главный тренер московского "Спартака" Андрей Чернышов оценил свой уровень в период работы с красно-белыми.
Фото: ФК "Спартак Суботица"