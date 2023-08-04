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Чернышов: рано я попал в "Спартак". Как тренер был полный ноль, вообще никаких знаний

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Экс-главный тренер московского "Спартака" Андрей Чернышов оценил свой уровень в период работы с красно-белыми.
Фото: ФК "Спартак Суботица"
- Сейчас понимаю - рано попал в "Спартак". Как тренер я был полный ноль! Вообще никаких знаний. Ни-че-го. К тому моменту три месяца отработал в юношеской сборной и год в молодежной. Но это "Спартак"! Кто бы отказался? Ты ездил на "Жигулях" - а тебе "Феррари" подогнали! - передает слова Чернышова "СЭ".

55-летний главный тренер сербского клуба "Раднички" Андрей Чернышов в возрасте 34 лет в период с июня по сентябрь 2003 года возглавлял московский "Спартак". Под его руководством красно-белые провели 10 матчей, в которых одержали 5 побед и потерпели 5 поражений с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей (19:22).


Спартак Чернышов
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