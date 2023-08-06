– Даня очень счастлив в "Спартаке". Предложение от "Болоньи" есть, но "Спартак" не хочет его продавать, – приводит слова агента "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что итальянская "Болонья" рассматривает вариант с приобретением крайнего защитника "Спартака" Даниила Хлусевича. Отмечалось, что клуб Серии А пока не делал официального предложения москвичам по поводу возможного трансфера 22-летнего россиянина. На старте нового сезона Хлусевич забил 2 гола и однажды ассистировал партнеру. Даниил оформил дубль в ворота "Оренбурга" в домашнем матче 1-го тура РПЛ и принес "красно-белым" волевую победу над южноуральцами. Рыночная стоимость защитника оценивается в 5 млн евро. У Хлусевича еще три года по контракту со "Спартаком".
Агент Хлусевича: предложение от "Болоньи" есть, но "Спартак" не хочет его продавать
Олег Мавренков, агент защитника "Спартака" Даниила Хлусевича, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны клуба итальянской Серии А "Болоньи".
Фото: ФК "Спартак"