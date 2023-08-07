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Тюкавин: Ренан — это не Мистер Катастрофа

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Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин поддержал защитника "Зенита" Роберта Ренана после матча команд (3:2) в 3-м туре РПЛ.
Фото: Getty Images
"Что касается Ренана, это не Мистер Катастрофа. Это хороший защитник, но удача была на моей стороне", — сказал Тюкавин.

21-летний Тюкавин оформил в этой встрече дубль. В четырёх матчах нынешнего сезона у молодого футболиста три гола и результативная передача. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.

Источник: РИА Новости.


Ренан Тюкавин Зенит Динамо
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