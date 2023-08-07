Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал Тула
19:00
ЕнисейНе начат
П1 2.65X 3.3П2 2.7
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Тюкавин — о победе над "Зенитом": эмоции положительные после матча

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин прокомментировал победу команды над "Зенитом" (3:2) в 3-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Эмоции положительные после матча. Мы немного устали, было жарковато, но выстояли и забили в конце", — сказал Тюкавин.

21-летний Тюкавин воспитанник московского клуба. В матче с "Зенитом" нападающий забил два гола, сумев помочь своей команде одержать победу со счётом 3:2. Соглашение между сторонами истекает по окончанию нынешнего сезона.

Источник: РИА Новости.


Тюкавин Динамо Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится