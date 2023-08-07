"Эмоции положительные после матча. Мы немного устали, было жарковато, но выстояли и забили в конце", — сказал Тюкавин.
21-летний Тюкавин воспитанник московского клуба. В матче с "Зенитом" нападающий забил два гола, сумев помочь своей команде одержать победу со счётом 3:2. Соглашение между сторонами истекает по окончанию нынешнего сезона.
Источник: РИА Новости.
Тюкавин — о победе над "Зенитом": эмоции положительные после матча
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин прокомментировал победу команды над "Зенитом" (3:2) в 3-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости