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Мостовой: я бы отдал Федотову приз лучшего тренера России. Пусть Семак с "Пари НН" попробует стать чемпионом

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Экс-игрок московского "Спартака" Александр Мостовой отреагировал на то, что наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак стал лучшим тренером России в сезоне 2022-2023 по версии РФС.
Фото: ФК "Зенит"
– Я бы отдал Федотову. Многие скажут, что "Зенит" — чемпион, как с ними можно не побеждать? Окажись сейчас Семак в "Пари НН" — пусть попробует с ними стать чемпионом. С составом "Зенита" ты на 95% займешь первое место. Это мы из года в год говорим. Ясно, что в этом году их затрясет, я об этом сразу говорил. И ведь затрясло после первого тура, — цитирует Мостового Metaratings.

Наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак сегодня был признан РФС лучшим тренером России по итогам прошлого сезона. Отметим, что в минувшем розыгрыше чемпионата страны 47-летний специалист привел сине-бело-голубых к золотым медалям. Данный титул стал для Семака и "Зенита" пятым кряду. Что касается Владимира Федотова, который возглавляет московский ЦСКА, то он вместе со своей командой завоевал серебро. При этом "армейцы" стали победителями Кубка России.

В текущем розыгрыше РПЛ "Зенит" Сергея Семака провел три матча. Петербургский клуб заработал четыре очка из девяти возможных.


Федотов Семак Мостовой Зенит ЦСКА Спартак РФС
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