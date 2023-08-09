"Лучший матч из моих ста за "Спартак"? Один — тяжело вспомнить. Было много игр, каждая игра по своему эмоциональная, интересная", — сказал Умяров.
Российский полузащитник Наиль Умяров пополнил состав московского "Спартака" в конце 2018 года. С тех пор 23-летний полузащитник в 101 матче забил один гол и отдал три результативные передачи. Вместе со "Спартаком" спортсмен выиграл Кубок России.
Умяров — о 100 матчах за "Спартак": трудно выбрать лучших из них
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров прокомментировал сто сыгранных матчей за команду.
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