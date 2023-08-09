– В каждой игре оборона – это слабое место. Как индивидуально игроки выпадают, так и в целом. Поэтому то, что творилось в матче против "Пари НН", напоминало футбол из детства. Как во дворе, когда бывшие футболисты собираются в отпуске в футбол поиграть – вышли, подвигались, и все. Центральный защитник Дуарте делает забегание на 88-й минуте, и у соперников то же самое. То, что "Спартак" прилично держится в атаке, этого не отнять. Потому что они играют действительно очень опасно. Но в обороне работы пока непочатый край, – цитирует Дьякова "Евро-Футбол.Ру"
8 августа "Спартак" на своем поле одержал волевую победу над "Пари Нижний Новгород" (5:4) в рамках 2-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка страны. "Красно-белые" повели 2:0 уже на 15-й минуте после голов Леона Классена и Данила Пруцева. На перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу хозяев. В дебюте второго тайма нижегородцы забили три мяча за 10 минут в ворота голкипера москвичей Ильи Свинова.
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль при счете 3:4 сделал 5 замен, которые перевернули игру. Гол плюс пас от нидерландского нападающего Квинси Промеса принес "красно-белым" волевую победу над "Пари НН" со счетом 5:4. "Спартак" впервые в истории клуба выиграл все 5 матчей на старте сезона. При этом команда пропускала голы от соперников в каждой из игр.
Дьяков: в каждой игре "Спартака" оборона – слабое место
Бывший защитник "Спартака" Виталий Дьяков раскритиковал игру "красно-белых" в защите после волевой победы в домашнем матче Кубка России над "Пари НН" (5:4).
Фото: ФК "Спартак"