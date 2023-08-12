- Что происходит с обороной "Спартака"? В каждой игре пропускают, что тут сделаешь? Нужно больше тренироваться. "Урал" объективно был лучше. Если до игры я говорил 60 на 40 в пользу "Спартака", то сейчас было 60 на 40 в пользу "Урала". Если бы "Спартак" еще умудрился победить, то это было бы несправедливо, - передает слова Мостового Metaratings.ru.
Встреча екатеринбургского "Урала" и московского "Спартака" в рамках 4 тура Российской премьер-лиги завершилась волевой победой "шмелей" со счетом 3:2, при этом еще на 89 минуте игры счет был 2:1 в пользу красно-белых. Хозяева поля значительно превзошли московский клуб в количестве ударов по воротам (22 и 8 в створ против 11 и 5 в створ у "Спартака"), а также по созданным голевым моментам (2.6 против 0.7 по ожидаемым голам xG).
Эта победа позволила "Уралу" выйти на промежуточное первое место в чемпионате, "Спартак" опустился с первой на третью строчку.
Мостовой: если бы "Спартак" умудрился победить "Урал" - это было бы несправедливо
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой высказался о поражении красно-белых в выездном матче 4 тура РПЛ против "Урала" (2:3).
Фото: AFP