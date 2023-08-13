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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
15:00
БалтикаНе начат
П1 1.76X 4.1П2 4.6
Зенит
17:30
ФакелНе начат
П1 1.42X 5П2 8
ЦСКА
20:00
СочиНе начат
П1 1.62X 4.3П2 6.2

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
10:00
АкронНе начат
Енисей
14:00
НефтехимикНе начат
П1 2.45X 3.3П2 2.95
КАМАЗ
17:00
ТюменьНе начат
П1 2.43X 3.3П2 2.95
Волгарь
18:00
Динамо МхНе начат
П1 2.75X 3.1П2 2.75

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
16:00
ТоттенхэмНе начат
П1 2.7X 3.65П2 2.6
Челси
18:30
ЛиверпульНе начат
П1 2.85X 3.75П2 2.42

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
18:00
ОсасунаНе начат
П1 2.15X 3.3П2 3.85
Вильярреал
20:30
БетисНе начат
П1 1.91X 3.8П2 4.1
Хетафе
22:30
БарселонаНе начат
П1 6.8X 4.1П2 1.56

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
14:00
ЛансНе начат
П1 3.95X 3.55П2 2.03
Монпелье
16:00
ГаврНе начат
П1 2X 3.5П2 4.1
Клермон
16:00
МонакоНе начат
П1 3.35X 3.6П2 2.2
Нант
16:00
ТулузаНе начат
П1 2.7X 3.45П2 2.7
Ренн
18:05
МецНе начат
П1 1.48X 4.8П2 7
Страсбур
21:45
ЛионНе начат
П1 2.6X 3.65П2 2.7
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Дьяков: то, что делает "Ростов" и Карпин - круто. Всем командам стоит брать пример

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Экс-защитник "Ростова" Виталий Дьяков прокомментировал игру желто-синих под руководством главного тренера Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"
- В нынешней ситуации всем командам стоит брать пример с ростовчан. Карпин правильно делает, что подтягивает молодых футболистов. Кого сюда звать, непонятных легионеров? То, что делает "Ростов" и Карпин - круто, - передает слова Дьякова Metaratings.ru.

Матч 4 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Рубин" завершился крупной победой желто-синих со счетом 3:0. Голами в составе хозяев поля отличились нападающие Николай Комличенко и Егор Голенков, а также собственный воспитанник клуба - 20-летний правый защитник Андрей Лангович. В линии обороны стартового состава "Ростова" на этот матч вышли три игрока младше 23 лет - 22-летние Данила Прохин и Илья Вахания, а также 19-летний Виктор Мелёхин.


Ростов Рубин Карпин Дьяков
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