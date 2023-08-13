- В нынешней ситуации всем командам стоит брать пример с ростовчан. Карпин правильно делает, что подтягивает молодых футболистов. Кого сюда звать, непонятных легионеров? То, что делает "Ростов" и Карпин - круто, - передает слова Дьякова Metaratings.ru.
Матч 4 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Рубин" завершился крупной победой желто-синих со счетом 3:0. Голами в составе хозяев поля отличились нападающие Николай Комличенко и Егор Голенков, а также собственный воспитанник клуба - 20-летний правый защитник Андрей Лангович. В линии обороны стартового состава "Ростова" на этот матч вышли три игрока младше 23 лет - 22-летние Данила Прохин и Илья Вахания, а также 19-летний Виктор Мелёхин.
Дьяков: то, что делает "Ростов" и Карпин - круто. Всем командам стоит брать пример
Экс-защитник "Ростова" Виталий Дьяков прокомментировал игру желто-синих под руководством главного тренера Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"