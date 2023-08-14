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Президент "Урала": Влут перенес операцию, лечится и тренируется в Нидерландах. Ждем его возвращения в сентябре

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Президент "Урала" Григорий Иванов поделился информацией о ходе восстановления после травмы нападающего Райя Влута.
Фото: ФК "Урал"
"Влут сейчас травмирован. Он перенес операцию, лечится и тренируется в Нидерландах. Мы ждем его в начале сентября, а уже в середине сентября он может заиграть", - приводит "РИА Новости" слова Иванова.

Нидерландский центральный нападающий Рай Влут перешел в "Урал" в сентябре прошлого года. На его счету 7 забитых мячей в 27 матчах за екатеринбуржцев. 28-летний форвард пропустил последние три тура минувшего сезона российской Премьер-лиги из-за травмы пяточной кости.

В этом сезоне "Урал" набрал 10 очков в 4 проведенных турах чемпионата России и занимает второе место в турнирной таблице. Следующий матч уральцы сыграют 19 августа против новичка РПЛ калининградской "Балтики".


Влут Урал Иванов Г
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