"Влут сейчас травмирован. Он перенес операцию, лечится и тренируется в Нидерландах. Мы ждем его в начале сентября, а уже в середине сентября он может заиграть", - приводит "РИА Новости" слова Иванова.
Нидерландский центральный нападающий Рай Влут перешел в "Урал" в сентябре прошлого года. На его счету 7 забитых мячей в 27 матчах за екатеринбуржцев. 28-летний форвард пропустил последние три тура минувшего сезона российской Премьер-лиги из-за травмы пяточной кости.
В этом сезоне "Урал" набрал 10 очков в 4 проведенных турах чемпионата России и занимает второе место в турнирной таблице. Следующий матч уральцы сыграют 19 августа против новичка РПЛ калининградской "Балтики".
Президент "Урала": Влут перенес операцию, лечится и тренируется в Нидерландах. Ждем его возвращения в сентябре
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился информацией о ходе восстановления после травмы нападающего Райя Влута.
Фото: ФК "Урал"