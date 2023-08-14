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Нападающий "Локомотива" Изидор: нам по силам победить и в РПЛ, и в Кубке

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Нападающий московского "Локомотива" Вильсон Изидор высказался о турнирных амбициях своей команды в текущем сезоне.
Фото: "Матч ТВ"
– У нас очень сильная команда. Несмотря на непростое начало сезона, я уверен, что нам по силам победить и в чемпионате, и в Кубке. Мы проанализируем свои ошибки и, уверен, будем прогрессировать от игры к игре, — цитирует Изидора ТАСС.

В настоящее время московский "Локомотив" имеет на своем счету пять баллов. "Железнодорожники" занимают промежуточное девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В четвертом туре красно-зеленые сыграли вничью с самарские "Крыльями Советов" – 1:1.

В пятом туре чемпионата России по футболу московский "Локомотив" сыграет с "Краснодаром". Встреча станет для "железнодорожников" выездной. Она состоится 19 августа 2023 года.


Изидор Локомотив
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