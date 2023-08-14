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Изидор: начинать каждую игру на скамейке — не то, чего хочу. Буду думать о своей ситуации, надо что-то менять

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Нападающий московского "Локомотива" Вильсон Изидор намекнул на то, что он может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.
Фото: РИА Новости
– Понимаю, почему журналисты пишут, что я могу уйти. Очень недоволен, что не выхожу на поле. Начинать каждую игру на скамейке запасных — не то, чего хочу. Буду думать о своей ситуации, надо что-то менять.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий московского "Локомотива" Вильсон Изидор может покинуть РПЛ в текущее трансферное окно. По слухам, в его услугах заинтересован французский "Марсель".

22-летний Вильсон Изидор имеет действующее соглашение с московским "Локомотивом" до лета 2026 года. В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах, забил два гола и сделал один ассист. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника француза в шесть миллионов евро.

Источник: "РБ Спорт"


Изидор Локомотив Российские трансферы
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